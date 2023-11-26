هل ينتقل مهدي طارمي لدوري روشن في يناير؟

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، الإيراني مهدي طارمي باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام فرق سعودية بضم مهدي طارمي

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن الأهلي والشباب تواصلا مع المقربين من مهدي طارمي، من أجل معرفة رأيه لضمه في يناير، متوقعًا تطور الأمور سريعًا.

وسبق أن دخل نادي الهلال في مفاوضات للحصول على خدمات طارمي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن لم تتم الصفقة، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية، 18 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وكان مهدي طارمي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في صيف عام 2020، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2024.

الأهلي والشباب يسعيان لتدعيم صفوفهما

ويسعى ناديا الأهلي والشباب، لتدعيم صفوفهما بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في تحسن النتائج، بعد تذبذب الأداء والمستوى خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.