Icon

طيران الرياض أحد ركائز الخطة الطموحة لاستقبال 120 مليون مسافر بحلول 2030 Icon سالم الدوسري يُرافق بعثة الهلال لأوزبكستان Icon 5 مشاريع للطرق في القصيم بتكلفة 722 مليون ريال Icon وظائف شاغرة في قوات الدفاع الجوي Icon سڤن تشيد الوجهة الترفيهية الأكبر في عسير بقيمة 1.3 مليار ريال Icon السديس يستعرض دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية Icon وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب Icon وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية Icon هل ينتقل مهدي طارمي لدوري روشن في يناير؟ Icon وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد ارتباط اسمه بأكثر من ناد

هل ينتقل مهدي طارمي لدوري روشن في يناير؟

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
هل ينتقل مهدي طارمي لدوري روشن في يناير؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، الإيراني مهدي طارمي باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اهتمام فرق سعودية بضم مهدي طارمي

ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن الأهلي والشباب تواصلا مع المقربين من مهدي طارمي، من أجل معرفة رأيه لضمه في يناير، متوقعًا تطور الأمور سريعًا.

قد يهمّك أيضاً
المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم

رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك

رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك

مهدي طارمي
طارمي

وسبق أن دخل نادي الهلال في مفاوضات للحصول على خدمات طارمي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن لم تتم الصفقة، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية، 18 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”.

وكان مهدي طارمي صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو في صيف عام 2020، قادمًا من ريو آفي البرتغالي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2024.

مهدي طارمي
طارمي

الأهلي والشباب يسعيان لتدعيم صفوفهما

ويسعى ناديا الأهلي والشباب، لتدعيم صفوفهما بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أملًا في تحسن النتائج، بعد تذبذب الأداء والمستوى خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الأهلي والشباب -

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة...

حصاد اليوم
5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام
السعودية اليوم

5 ضوابط بشأن مشروعات تربية الأغنام

السعودية اليوم
العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
العالم

العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية

العالم
السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
أخبار رئيسية

السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها...

أخبار رئيسية
رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة المطرية
أخبار رئيسية

رادار الطقس في أبها يرصد بداية الحالة...

أخبار رئيسية
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في قمة عربية تستضيفها السعودية
السعودية اليوم

عيون العالم تترقب حلًا لأزمة غزة في...

السعودية اليوم