هل يُعاقب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ببيعه؟ .. القصة كاملة

تردد في الفترة الأخيرة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي معاقبة لاعبه المغربي أشرف حكيمي بالتفريط فيه وذلك بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

قيمة أشرف حكيمي

وكان باريس سان جيرمان تعاقد مع حكيمي في عام 2021 في صفقة قيمتها 70 مليون يورو قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وعانى حكيمي مؤخرًا من أزمات عائلية وقضائية، جعلت باريس سان جيرمان يفكر في معاقبته بالتفريط فيه مقابل 80 مليون يورو.

وقال كامانو في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: “باريس سان جيرمان لن يتخلى عن حكيمي، كما قلت حكيمي لن يرحل وقصته منتهية”.