هويلوند: كريستيانو رونالدو قدوتي

أكد مهاجم مانشستر يونايتد، الدنماركي راسموس هويلوند، أن قائد النصر والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قدوته ومصدر إلهام مهم بالنسبة له.

هويلوند يُشيد بكريستيانو رونالدو

وقال هويلوند صاحب الـ20 عامًا: “كان كريستيانو رونالدو دائمًا مثل قدوتي أثناء نشأتي، اعتقدت دائمًا أنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم وحاولت التعلم منه”.

وأضاف: “كريستيانو رونالدو أعظم هداف على الإطلاق، في البداية كان أكثر قدرة على المراوغة والآن أصبح هدافًا، تعلم أنه كان يتمتع بموهبة مناسبة، لكنه عمل بجد ليكون الأفضل على الإطلاق وأنا أحب ذلك فيه”.

وتابع هويلوند خلال تصريحاته صحيفة “ديلي ميل”: “هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني تحسينها، وهو أمر جيد بالطبع لأنني أعتقد أنه بعد ذلك يمكنني أن أتطور لأصبح مهاجمًا أعظم مما أنا عليه الآن”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “آمل أن أتمكن من مواصلة التعلم كل يوم، في لعبة كرة القدم الحديثة، نحتاج إلى الضغط بقوة أيضًا من الخط الأمامي.. اللعبة تتطور وقد تعلمت ذلك بالفعل في سنوات شبابي”.

انضمام هويلوند لمانشستر يونايتد

وانضم هويلوند إلى يونايتد في الصيف، قامًا من أتالانتا لمدة 5 سنوات، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، في صفقة أثارت ضجة كبيرة، وسط توقعات بأن يصبح أحد الركائز الأساسية، خاصة أن الفريق يفتقد الهدافين بعد رحيل كريستيانو رونالدو.