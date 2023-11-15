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بهدف إثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية

هيئة المسرح تُنظم عرض الغابة ضمن فعالية العروض الأرجنتينية بالرياض

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
هيئة المسرح تُنظم عرض الغابة ضمن فعالية العروض الأرجنتينية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس، العرض الفني “الغابة” سادس فعاليات “العروض الأرجنتينية” التي تسعى الهيئة من خلالها لإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وذلك على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض.

وقدم العرض الذي يستمر حتى يوم السبت 18 نوفمبر الجاري، فنوناً أدائية برازيلية تقليدية، مزجت بأصوات غابات أمريكا الجنوبية الساحرة، فيما شاركت فرقة أوركسترا في أداء مقطوعات موسيقية تجسد الأجواء العامة للحياة في تلك الغابات.

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وأقامت هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتزامن مع العرض معرضاً تعريفياً مصاحباً، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت قديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.


وتهدف “المسرح والفنون الأدائية” من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن من المقرر أن تستمر فعالية “العروض الأرجنتينية” بتقديم فنون أدائية متنوعة ولوحات استعراضية متنوعة مـن الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، حتى التاسع من ديسمبر القادم، تشمل عروضاً للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروضاً لفنون معاصرة تتضمن استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.

  

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