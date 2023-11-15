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هيئة النقل تسلِّم رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
هيئة النقل تسلِّم رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني
المواطن - فريق التحرير

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بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، سلم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني للرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، حيث يمثل ذلك نقطة تحول مهمة في مسار الاستدامة والابتكار في قطاع النقل السككي بالمملكة.

أبرز الابتكارات في النقل السككي

وأشارت الهيئة إلى أن القطار الهيدروجيني يعد من أبرز الابتكارات في النقل السككي، حيث يولد الطاقة اللازمة لتشغيل القطارات دون أي انبعاثات كربونية، مساهمًا بذلك في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية في أنشطة النقل بنسبة 25% بحلول عام 2030.

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وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المملكة كونها مركزًا لوجستيًا رائدًا، ويسرّع من حركة النقل التجاري بكفاءة عالية، مما يعزز من استدامة النقل السككي وتحقيق مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ودعم جهود الاستدامة على المستوى الوطني، بنقل صديق للإنسان والبيئة، موفرًا خدمات آمنة وموثوقة.

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