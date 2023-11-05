هيئة تنظيم الإعلام تطرح مشروع “نظام الإعلام” لمرئيات العموم

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أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، طرح مشروع “نظام الإعلام” على منصة “استطلاع”.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، أن طرح مشروع النظام للاستطلاع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام، وبهدف استثمار مرئيات الشركاء والعموم حيال المشروع.
وأكد العبداللطيف أن المشروع يعد ضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الإعلامي، بما يؤمل أن يعزز من تنافسية قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى الإعلامي، ويخلق بيئة داعمة للمواهب وجاذبة للمستثمر.
وقال إن مشروع نظام الإعلام يتضمّن أحكامًا تنظم الأنشطة الإعلامية المشمولة بنظامي المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع عبر نظامٍ واحد، إضافة إلى أحكام تهدف إلى استيعاب ما يستجد من تقنيات ووسائل حديثة في قطاع الإعلام، وتمنح مرونة أكثر لإجراءات ترخيص بعض الأنشطة.
ودعا العبداللطيف عموم المهتمين والمتخصصين والشركاء إلى الاطلاع على مشروع النظام وإبداء مرئياتهم حياله.