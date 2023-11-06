هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها لحديثي التخرج) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس أول.

2- كبير مُحللي بيانات وإحصاء.

3- خبير مراجعة داخلية.

4- أخصائي تخطيط رأس المال البشري (وظيفتان).

5- محلل تخطيط الاحتياج (لا تشترط الخبرة).

6- أخصائي ميزانية.

7- أخصائي تدقيق ومحاسبة.

8- مدير برنامج.

9- أخصائي إدارة بيانات.

10- مدير إدارة الاستثمار.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الاقتصاد.

– الموارد البشرية.

– الإدارة المالية.

– المحاسبة.

– الهندسة.

– الأمن السيبراني .

– هندسة الحاسب.

– علوم الحاسب.

– ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا