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هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
هيئة عقارات الدولة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية (منها لحديثي التخرج) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس أول.
2- كبير مُحللي بيانات وإحصاء.
3- خبير مراجعة داخلية.
4- أخصائي تخطيط رأس المال البشري (وظيفتان).
5- محلل تخطيط الاحتياج (لا تشترط الخبرة).
6- أخصائي ميزانية.
7- أخصائي تدقيق ومحاسبة.
8- مدير برنامج.
9- أخصائي إدارة بيانات.
10- مدير إدارة الاستثمار.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الاقتصاد.
– الموارد البشرية.
– الإدارة المالية.
– المحاسبة.
– الهندسة.
– الأمن السيبراني .
– هندسة الحاسب.
– علوم الحاسب.
– ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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