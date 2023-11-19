واتسآب يخطط لإضافة زر التحدث مع الذكاء الاصطناعي

لم يمر سوى أشهر قليلة على نجاح نماذج روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، وغوغل بارد، وكابيلوت، حتى أعلنت شركة واتسآب التخطيط لإضافة هذه الخدمة.

ووفق تقارير، ستحصل واتسآب قريباً على روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي أيضاً.

وحسب تقرير لـ WABetaInfo ” يوجد زر جديد في علامة تبويب الدردشات أعلى الرمز لبدء محادثات جديدة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة”.

زر الذكاء الاصطناعي

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة واتسآب مارك زوكربيرغ في سبتمبر، الماضي عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وكشف أن الشركة تجرب روبوتات الدردشةبالذكاء الاصطناعي لمجموعة مختارة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الإصدار التجريبي من واتسآب في سبتمبر، طرح الروبوت، ولكنه كان مخفياً في قائمة جهات الاتصال، ولتسهيل الدردشة، أضاف الإصدار التجريبي من واتسآب زراً صغيراً على الشاشة الرئيسية لتشغيله بسرعة.

ويوجد الزر أعلى زر “الدردشة الجديدة” في الركن الأيمن السفلي، وهو زر مربع أبيض عليه حلقة متعددة الألوان.

ورغم ذلك لا يعرف إذا كانت الميزة ستتوفر عند طرح النسخة نفسها للإصدار العالمي. ولا تاريخ توفيرها في إصدار أوسع، حسب هيندوستان تايمز.