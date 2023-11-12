واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل

أعلن تطبيق الرسائل الفورية واتساب عن تطوير ميزة جديدة في النسخة التجريبية الأخيرة الخاصة به، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الرسائل باستخدام التاريخ.

ميزة جديدة في واتساب

وأوضح تطبيق واتساب، أن هذه الميزة ستكون متوفرة خلال البحث في الرسائل الفردية والجماعية، بهدف تضيق نطاق البحث، وتسهيل الوصول إلى الرسائل.

الميزة متاحة لمستخدمي آيفون

يشار إلى أن هذه الخاصية في تطبيق واتساب متاحة بالفعل لمستخدمي هواتف آيفون، وكذلك في النسخة التجريبية من واتساب ويب.