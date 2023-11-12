5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول سال السعودية تعلن توزيع 19% أرباحاً مرحلية واتساب يطور ميزة جديدة في البحث عن الرسائل وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران موعد مباراة تشيلسي ضد مان سيتي والقنوات الناقلة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد ألافيس تطوير خاصية البحث عن رسائل واتساب باستخدام التاريخ تفاؤل حذر بشأن صفقة تبادل أسرى نساء وأطفال بين إسرائيل وحماس ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13
أعلن تطبيق الرسائل الفورية واتساب عن تطوير ميزة جديدة في النسخة التجريبية الأخيرة الخاصة به، والتي تتيح للمستخدم البحث عن الرسائل باستخدام التاريخ.
وأوضح تطبيق واتساب، أن هذه الميزة ستكون متوفرة خلال البحث في الرسائل الفردية والجماعية، بهدف تضيق نطاق البحث، وتسهيل الوصول إلى الرسائل.
يشار إلى أن هذه الخاصية في تطبيق واتساب متاحة بالفعل لمستخدمي هواتف آيفون، وكذلك في النسخة التجريبية من واتساب ويب.