وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية – كلية الملك فهد الأمنية – حرس الحدود – المركز الوطني للعمليات الأمنية – القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

التقديم على وظائف الداخلية

وأضحت الوزارة أن التقديم مقتصر على الرجال فقط ويتم خلال الفترة من يوم السبت 11/ 5/ 1445 هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1445 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).