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عبر منصة أبشر للتوظيف

وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات
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المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية – كلية الملك فهد الأمنية – حرس الحدود – المركز الوطني للعمليات الأمنية – القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

التقديم على وظائف الداخلية

وأضحت الوزارة أن التقديم مقتصر على الرجال فقط ويتم خلال الفترة من يوم السبت 11/ 5/ 1445 هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1445 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).

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