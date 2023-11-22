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وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق تسمية الملاعب

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق تسمية الملاعب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن إطلاق مشروع حقوق تسمية الملاعب في المدن الرياضية.

وزارة الرياضة تطلق المشروع

ويُعد “حقوق تسمية الملاعب” أحد المشاريع المتوافقة مع رؤية وزارة الرياضة، وسعيها المستمر للاستثمار الأمثل في القطاع الرياضي، كونها أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية الشاملة التي تعزز الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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وزارة الرياضة
شعار الوزارة – المصدر mos

مشروع حقوق تسمية الملاعب

وينطلق المشروع بطرح حقوق تسمية الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كخطوة أولى ضمن المشروع الرياضي الاستثماري لتسمية ملاعب المدن الرياضية، على أن يتبعه العديد من الملاعب الرئيسية في المدن الرياضية السعودية.

وتمر عملية حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعدد من الخطوات الرئيسية، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال مدة محددة بـ”120″ يومًا، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المعايير والشروط الخاصة بالمنافسة، وتقديم طلبات التأهيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة.

ويساهم هذا المشروع في تعزيز مساهمة تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي لإحداث نقلة نوعية، بما يتماشى مع الأهداف الرياضية في رؤية السعودية 2030، حيث تحرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكات والعلاقة العملية مع مختلف الجهات، والمساهمة من خلال نمو الناتج المحلي غير النفطي للسعودية، عبر إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بالقطاع الرياضي.

تسمية الملاعب
الوزارة تطلق المشروع – المصدر @mosgovsa

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