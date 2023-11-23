Icon

استطلاع للرأي: السعودية أكثر دولة عربية وإسلامية قدمت دعمًا لغزة Icon وزارة الصناعة تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية Icon عودة دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon سبب فشل صفقة انتقال محمد صلاح للاتحاد Icon آسيا تحسم مصير أحمد حجازي من مونديال الأندية Icon أمانة جدة تضبط كميات كبيرة من مشتقات التبغ مجهولة المصدر Icon الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة بكأس آسيا Icon ‫صالح بن حميد يؤم المصلين لصلاة الجمعة في مسجد الملك فيصل بإسلام أباد Icon كيف تحولت وجهة ساديو ماني من الأهلي للنصر؟ Icon ريف السعودية يُطلق عيادات النحل في 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي أو التعديني

وزارة الصناعة تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
وزارة الصناعة تطلق خدمة تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، التي تُمكن الراغبين من الحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني، سعيًا للاستفادة من الخبرات المحلية، ونقل المعرفة العملية بما يخدم قطاعيّ الصناعة والتعدين بالمملكة.

شروط منح الترخيص

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الخميس، أن ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية يُمنح وفقاً لعدة شروط.

قد يهمّك أيضاً
اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس

اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس

وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

وحددت الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة، أو كلية من المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المُعترف بها، إضافة إلى ارتباط المؤهل العلمي بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

تقديم المستندات

وأوضحت أن الترخيص يُمنح في حال وجود خبرة عملية مُوثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات، أو غيرها من شركات، أو مؤسسات القطاعين الصناعي، أو التعديني، ويُمنح ترخيص ممارسة مهنة الاستشارات الحرة في المجال الصناعي، أو التعديني حسب تصنيف فئة الترخيص وهي (ممارس – أخصائي – خبير) وفقاً للمؤهل العلمي والخبرة العملية.

هذا ويمكن للراغبين في استخراج التصريح طلب الحصول عليه من خلال خدمة “تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية”، وتقديم جميع المستندات المطلوبة من خلال الرابط التالي: https://lcp.mim.gov.sa/ar/login

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة