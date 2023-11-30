وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها طقس مستقر على معظم المناطق لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا فقرات متنوعة في مهرجان العسل الثاني ببحر أبو سكينة بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة آرسنال يؤكد تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بسداسية في لانس
حققت وزارة الطاقة المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة في التقييم الصادر عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).
وجرت عملية التقييم، والحصول على الاعتماد عن طريق مقيمين دوليين معتمدين، وذلك من خلال الاطلاع على مسارات الأعمال، والمنهجيات وتقييمها مكتبياً وميدانياً للتحقق من تطبيق جميع معايير التميز، حيث يُعدّ هذا النموذج من أبرز نماذج التميز والجودة العالمية، ويمكّن المنظمات من تقييم مستوى نضجها المؤسسي، والإسهام في تحسين وتطوير أدائها كمؤسسات.
ويأتي الحصول على هذا الاعتماد ضمن خطة الوزارة لتمكين وتطوير العمل المؤسسي بمنهجيات ثابتة وموحدة، من خلال سعيها لإيجاد إطار عمل موحد للتميز والجودة، يضمن استدامة العمل، ومتابعة تطويره من قِبل قيادات الوزارة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يذكر أنّ المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تختص بأعمال تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهي منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، تعد من أبرز المراجع العالمية في مجال تقييم مستويات التميز والجودة.