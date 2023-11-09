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يهدف البرنامج لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين

وزير الإعلام يزور مقر برنامج متحدثون ويطلع على تقنيات التدريب

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
وزير الإعلام يزور مقر برنامج متحدثون ويطلع على تقنيات التدريب
المواطن - واس

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زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مقر انعقاد البرنامج التدريبي للمشاركين في مشروع “متحدثون” لعام 2023، الذي انطلقت أعماله هذا الأسبوع بالتعاون مع برنامج التحول الوطني؛ ويهدف البرنامج لتطوير مهارات المتحدثين الرسميين ونوّابهم في الأجهزة الحكومية.

دعم جاهزية المتحدثين

وأكد معاليه خلال لقائه بالمتحدثين المشاركين أن المشروع يحرص على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة لتحقيق الأثر المتوقع للبرنامج، ودعم جاهزية المتحدثين الرسميين في إيصال المعلومة الحكومية، واكتساب المهارات اللازمة للتواصل مع الجمهور، والتعامل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويستهدف مشروع “متحدثون” في نسخته الحالية تدريب أكثر من 100 متحدث ومسؤول في 80 جهازًا حكوميًا.

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مشروع متحدثون

وكانت وزارة الإعلام قد أعدت جدولًا تدريبيًا للمشاركين في البرنامج، يمتد على مدى خمسة أسابيع، بواقع 5 ساعات يوميًا.

ويعمل مشروع “متحدثون” على رفع مهارات المتحدثين في مختلف مجالات الإعلام والاتصال الحديثة، بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والدولية، للارتقاء بالأداء الإعلامي لمختلف الأجهزة الحكومية، وتمكين الكفاءات من الشباب والشابات لقيادة قطاع المتحدث الرسمي.
جدير بالذكر أنّ مشروع “متحدثون” درَّب في نسخته السابقة أكثر من 200 متحدث حكومي ومعلق في المجالات الرائدة، عبر 3 برامج تدريبية متخصصة في مجالات؛ القيادة والظهور الإعلامي والحديث الجماهيري.

 

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