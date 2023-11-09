Icon

السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية Icon وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية Icon وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم Icon وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 428 مليون ريال Icon العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية Icon الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض في غزة Icon ارتفاع أرباح سينومي سنترز 11% إلى 294 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار، ودعم قطاعات الاستثمار في دول أفريقيا.

دعم التنمية المستدامة في أفريقيا

وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي ، نؤمن أن هناك المستثمرين العرب، ودول مجلس التعاون الخليجي لديهم الكثير من الإمكانيات لدعم الاستثمار في أفريقيا”.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة

تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة

إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا

إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا

وتابع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: “نحن نستهدف أن تكون التنمية مستدامة ومتواصلة في دول أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار”.

انطلاق المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي

انطلقت منذ قليل، في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن
الرياضة

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ...

الرياضة
ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023
الرياضة

ياسين بونو يخطف الأنظار في 2023

الرياضة
مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية
العالم

مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات...

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم
تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات وقيمة غرامة التأخير
السعودية اليوم

تعرف على نسب الاشتراك في نظام التأمينات...

السعودية اليوم
وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد

وظائف
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية

وظائف
نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية
آخر الاخبار

نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية

آخر الاخبار