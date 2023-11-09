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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن السعودية تطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار، ودعم قطاعات الاستثمار في دول أفريقيا.
وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي ، نؤمن أن هناك المستثمرين العرب، ودول مجلس التعاون الخليجي لديهم الكثير من الإمكانيات لدعم الاستثمار في أفريقيا”.
فيديو | وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار #نحو_شراكة_واعدة #Towards_Promising_Partnership#الإخبارية pic.twitter.com/1y93eMYFud
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 9, 2023
وتابع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: “نحن نستهدف أن تكون التنمية مستدامة ومتواصلة في دول أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار”.
انطلقت منذ قليل، في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.