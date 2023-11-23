البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل وزير الخارجية لـ نظيره الأمريكي: السعودية ترفض التهجير القسري لسكان غزة برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء أمس، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.
وبحث الوزيران، سبل وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وشدّد سمو وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأهمية تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ جاد وفاعل للتصدي لكافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأشار سمو وزير الخارجية إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.