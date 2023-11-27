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يمثلون 200 ناد من مختلف أنحاء السعودية

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
المواطن - فريق التحرير

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ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كلمة اليوم، وذلك بمناسبة حفل افتتاح النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023.

دورة الألعاب السعودية 2023 

وقال سمو وزير الرياضة في كلمته: “نلتقي بكم مرة أخرى في حدث يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاية تُلهمنا النجاح وتحفزنا للعمل نحو تحقيق الطموحات، هذه الطموحات هذه الطموحات التي وضع بذرتها ومنحنا التمكين والعناية والرعاية والاهتمام، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤيته الملهمة”.

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وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل: “فكر ولي العهد هو من قاد رياضتنا للعالمية، ونلتقي بكم في حدث رياضي، يجتمع فيه أبطالنا من أنحاء المملكة، لبدء فصل جديد من رحلة صناعة الأبطال، في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي تفتح المجال، لأكثر من 6000 رياضي ورياضية لإبراز قدراتهم، وتحقيق آمالهم واعتلاء منصات التتويج”.

وواصل: “هذا الحدث، هو تتويج لكل أبطالنا وفرصة لإظهار قدراتهم، استمتعوا بروح المنافسة، وأبهروا العالم أجمع، واجعلونا نفخر بكم، فخور ومعتز بهذا العدد، حيث يمثلون أكثر من 200 ناد تحت مظلة 49 اتحادًا، لحصد الذهب في 53 لعبة، اصنعوا لأنفسكم ولوطنكم تاريخًا يليق بما تقدمه قيادتنا من دعم واهتمام ورعاية”.

 

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