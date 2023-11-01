وزير الرياضة يفوز بمقعد في المجلس التأسيسي لـ WADA

فاز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ” WADA “.

فوز وزير الرياضة بمقعد

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي، عبر منصة “إكس”، إلى أن وزير الرياضة حصد غالية الأصوات عن قارة آسيا، ليفوز بالمقعد لمدة عامين خلال الفترة من 2024 وحتى عام 2026.

وانهالت التهنئة على وزير الرياضة، حيث حرص المتابعون عبر “إكس”، على المباركة له بعد فوزه بهذا المنصب، اليوم الأربعاء، وأكدوا على أنه يستحقه بجدارة، وتمنوا له تحقيق مزيد من الإنجازات.

المجلس التأسيسي لـ WADA

ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “WADA”، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة؛ حيث تضمّ عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم 21 عضوًا، بينهم 12 وزيرًا للرياضة.

كما يوجد 21 عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية

ويأتي فوز الفيصل بهذا المقعد تجسيدًا للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حاليًّا على المستوى الدولي؛ من خلال تواجد عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكّد النقلةَ النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.