Icon

أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن Icon خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين Icon ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي Icon WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو Icon الجهني يعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف Icon التأمينات تحدد موعد صرف دعم ساند وتحدد 5 شروط للأهلية Icon سافيتش يخطف نجومية شهر أكتوبر والحسن أفضل واعد Icon جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر Icon تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال Icon أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يفوز بمقعد في المجلس التأسيسي لـ WADA

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
وزير الرياضة يفوز بمقعد في المجلس التأسيسي لـ WADA
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ” WADA “.

فوز وزير الرياضة بمقعد

وأشار حساب وزارة الرياضة الرسمي، عبر منصة “إكس”، إلى أن وزير الرياضة حصد غالية الأصوات عن قارة آسيا، ليفوز بالمقعد لمدة عامين خلال الفترة من 2024 وحتى عام 2026.

قد يهمّك أيضاً
تحذيرات من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

تحذيرات من طقس الجمعة إلى الثلاثاء: ابقوا في أماكن آمنة

مكة الآن.. أمطار غزيرة وأجواء روحانية بالحرم المكي

مكة الآن.. أمطار غزيرة وأجواء روحانية بالحرم المكي

وانهالت التهنئة على وزير الرياضة، حيث حرص المتابعون عبر “إكس”، على المباركة له بعد فوزه بهذا المنصب، اليوم الأربعاء، وأكدوا على أنه يستحقه بجدارة، وتمنوا له تحقيق مزيد من الإنجازات.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل يفوز بالمقعد – المصدر @mosgovsa

المجلس التأسيسي لـ WADA

ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “WADA”، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة؛ حيث تضمّ عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم 21 عضوًا، بينهم 12 وزيرًا للرياضة.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
شعار الوكالة

كما يوجد 21 عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية

ويأتي فوز الفيصل بهذا المقعد تجسيدًا للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حاليًّا على المستوى الدولي؛ من خلال تواجد عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكّد النقلةَ النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع...

حساب المواطن
لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
العالم

لحظة دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة...

العالم
“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات التبغ مجهولة المصدر
السعودية اليوم

“أمانة جدة” تضبط 367 طنًا من منتجات...

السعودية اليوم
تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي
آخر الاخبار

تطبيقات تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة ناساجي

آخر الاخبار
طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل...

السعودية اليوم
ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال
الرياضة

ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد...

الرياضة
شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف
السعودية اليوم

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف

السعودية اليوم
خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول
السعودية اليوم

خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين...

السعودية اليوم