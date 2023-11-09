وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية

شهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية.

يأتي توقيع الاتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الأفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض الذي انطلق صباح اليوم في الرياض.

المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي

وكان وزير الطاقة قد أكد خلال كلمته في المؤتمر الذي افتتح صباح اليوم بالرياض، أن الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة أمر مهم للقارة الأفريقية.

سمو #وزير_الطاقة، يوقِّع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية.https://t.co/h7iQZuuzXr — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 9, 2023

يذكر أن المؤتمر بدأ أعماله بكلمة افتتاحية لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، انطلقت بعدها وقائع الجلسات الثرية بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان “الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة”، التي تناقش تعزيـز الشراكات بيـن المملكة وأفريقيا في قطاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة.

وفي الجلسة الثانية سيتم تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان “الاستثمار في المستقبل”.