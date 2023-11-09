السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية وزير الطاقة يوقع مذكرات تفاهم بين السعودية ودول أفريقية وزير الاستثمار: نطمح للاستدامة الاقتصادية في أفريقيا بدمج أنواع مختلفة من الاستثمار مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 428 مليون ريال العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض في غزة ارتفاع أرباح سينومي سنترز 11% إلى 294 مليون ريال
شهد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية.
يأتي توقيع الاتفاقيات بين السعودية وعدد من الدول الأفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض الذي انطلق صباح اليوم في الرياض.
وكان وزير الطاقة قد أكد خلال كلمته في المؤتمر الذي افتتح صباح اليوم بالرياض، أن الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة أمر مهم للقارة الأفريقية.
سمو #وزير_الطاقة، يوقِّع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية.https://t.co/h7iQZuuzXr
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) November 9, 2023
يذكر أن المؤتمر بدأ أعماله بكلمة افتتاحية لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، انطلقت بعدها وقائع الجلسات الثرية بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان “الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة”، التي تناقش تعزيـز الشراكات بيـن المملكة وأفريقيا في قطاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة.
وفي الجلسة الثانية سيتم تسليط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان “الاستثمار في المستقبل”.