جامعة الطائف: الدراسة المسائية عن بعد مساء اليوم وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 428 مليون ريال العقيل: 23 يوماً على بدء موسم الشتاء استعدوا بالملابس الشتوية الصحة العالمية تحذر من تزايد خطر انتشار الأمراض في غزة ارتفاع أرباح سينومي سنترز 11% إلى 294 مليون ريال اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصد جائزة Broadcast pro العالمية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق لقطات لأسوأ موجة فيضانات تضرب الصومال منذ عقود
انطلقت منذ قليل، في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.
وقال وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان: “سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية”.
فيديو | وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال#الإخبارية#نحو_شراكة_واعدة#Towards_Promising_Partnership pic.twitter.com/bkDg9iwkyv
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 9, 2023
وأضاف الجدعان أن الصندوق السعودي للتنمية، أسهم في دعم البُنى التحتية في القارة الأفريقية، وطالما كان الصندوق شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، وساهم في أكثر من 400 مشروعا في القارة الأفريقية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس وغيرها.
وتابع وزير المالية: “أن المملكة تدعم استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية”.
فيديو | وزير المالية: "الصندوق السعودي للتنمية" أسهم في دعم البنى التحتية في القارة الأفريقية#الإخبارية#نحو_شراكة_واعدة#Towards_Promising_Partnership pic.twitter.com/Twh96E2vB1
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 9, 2023
فيديو | وزير المالية: المملكة تدعم استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية #الإخبارية#نحو_شراكة_واعدة#Towards_Promising_Partnership pic.twitter.com/t3sNnLb7Aw
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 9, 2023