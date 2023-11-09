انطلقت منذ قليل، في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.

وقال وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان: “سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية”.

فيديو | وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال#الإخبارية#نحو_شراكة_واعدة#Towards_Promising_Partnership pic.twitter.com/bkDg9iwkyv — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) November 9, 2023

دعم المشروعات في أفريقيا

وأضاف الجدعان أن الصندوق السعودي للتنمية، أسهم في دعم البُنى التحتية في القارة الأفريقية، وطالما كان الصندوق شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، وساهم في أكثر من 400 مشروعا في القارة الأفريقية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس وغيرها.

وتابع وزير المالية: “أن المملكة تدعم استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية”.