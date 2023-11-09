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من خلال الصندوق السعودي للتنمية مع عدد من الدول الأفريقية

وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
وزير المالية: سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت منذ قليل، في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.

وقال وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان: “سنشهد اليوم توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية بأكثر من ملياري ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية”.

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دعم المشروعات في أفريقيا

وأضاف الجدعان أن الصندوق السعودي للتنمية، أسهم في دعم البُنى التحتية في القارة الأفريقية، وطالما كان الصندوق شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، وساهم في أكثر من 400 مشروعا في القارة الأفريقية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس وغيرها.

وتابع وزير المالية: “أن المملكة تدعم استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتعزيز صوت القارة الأفريقية في المحافل الدولية”.

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