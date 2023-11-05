وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في القاهرة بوزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

معرض ومؤتمر النقل الذكي

يأتي ذلك على هامش ترأس الجاسر وفد المملكة المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA.

بحث علاقات التعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.