بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض سيول منقولة في تبوك وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل”
التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في القاهرة بوزير النقل المصري كامل الوزير، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.
يأتي ذلك على هامش ترأس الجاسر وفد المملكة المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.