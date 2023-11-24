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تشمل 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية

وصول الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
وصول الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة
المواطن - فريق التحرير

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استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتشتمل الدفعة الأولى على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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الحملة الشعبية لإغاثة غزة

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنساني التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

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