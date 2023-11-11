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تحمل مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

مواقف سعودية تاريخية معهودة

وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ .

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ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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