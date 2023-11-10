التحالف البِكْر .. صناعة الاستثمار وتعظيم السلام وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة رغبة الاتحاد بالنهوض تصطدم بصحوة أبها إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الأحد محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.