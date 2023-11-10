Icon

التحالف البِكْر .. صناعة الاستثمار وتعظيم السلام Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة Icon رغبة الاتحاد بالنهوض تصطدم بصحوة أبها Icon إقالة بيتسو موسيماني من تدريب الوحدة Icon القمة السعودية الأفريقية تعكس رغبة القيادة في تطوير الشراكات الدولية Icon اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ الأحد Icon محمد صلاح الأفضل بالبريميرليج في أكتوبر Icon الاتفاق يسعى لاستعادة توازنه ضد الفيحاء Icon سببان يُقربان هالاند من ريال مدريد Icon خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لإغاثة أهالي غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

قد يهمّك أيضاً
القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها

القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها

الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020

الاتحاد يُكرر رقمًا سلبيًا غائبًا منذ 2020

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات
السعودية اليوم

قائمة الأقارب المشمولين بتوسيع التأمين الشامل للمركبات

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن داونز
الرياضة

فوز ثمين لـ الوداد الرياضي ضد صن...

الرياضة
هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي العالم
العالم

هندوراس تحتضن في شوارعها تاريخ أخطر مجرمي...

العالم
نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي
الرياضة

نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي

الرياضة
بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد رخص بعض المركبات
السعودية اليوم

بدء تطبيق المقابل السنوي المضاف لإصدار وتجديد...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

وظائف
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

آخر الاخبار
في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال
الترفيه

في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر...

الترفيه