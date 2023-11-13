وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بـ 9500 خريج وخريجة الاثنين المقبل مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن موعد وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار وظائف إدارية لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الرياض تستضيف المعرض السعودي للرياضة يونيو المقبل جامعة الطائف تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة مشاهد جوية لضباب كثيف يغطي جبال الحشر في الداير
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة،تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.