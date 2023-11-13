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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة،تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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