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تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

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