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على متنها 35 طناً لإغاثة المتضررين داخل قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 مطار العريش

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 مطار العريش
المواطن- واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 11 لإغاثة

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