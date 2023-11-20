Icon

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن Icon تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة Icon تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية Icon القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية Icon خطأ شائع يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الشتاء Icon الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة Icon البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

قد يهمّك أيضاً
ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال

ياسر الشهراني خامس لاعب يتعرض للإصابة في الهلال

الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً

الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً

دعم الشعب الفلسطيني الشقيق

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي
السعودية اليوم

24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023
آخر الاخبار

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل...

آخر الاخبار
السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية بعد طفرتها الهائلة بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية...

السعودية اليوم
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

آخر الاخبار
الخام الأمريكي يهبط 4%
السوق

الخام الأمريكي يهبط 4%

السوق
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار
السعودية اليوم

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة