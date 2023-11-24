وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة إلى مطار العريش، صباح اليوم الجمعة وعلى متنها أطنان من المساعدات العاجلة لإغاثة متضرري غزة.

مغادرة الطائرة الإغاثية

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المساعدات السعودية

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.