Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon “بروج للتأمين” تعلن استقالة رئيسها التنفيذي Icon مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجارب شيقة يعيشها الزوار Icon استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد Icon السعودية تملك المصداقية والعلاقات اللازمة لإبرام اتفاق سلام حقيقي في فلسطين Icon أحياء شمال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر Icon مختص: تيك توك أخطر تطبيق على أطفالنا Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي Icon الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

قد يهمّك أيضاً
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة

مساعدات إغاثية متنوعة

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان
وظائف

وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وظائف
ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف
7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت
الرياضة

7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري...

الرياضة
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد
آخر الاخبار

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من...

آخر الاخبار