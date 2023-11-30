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تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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مساعدات إغاثية متنوعة

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

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