وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة وفاة وإصابة العشرات جراء حريق بفندق في كازاخستان الكابلات السعودية تسجل خسائر بقيمة 585 مليون ريال وزارة الطاقة تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث وفاة ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر انطلاق اكتتاب المؤسسات في طرح “إم بي سي” 10% من أسهمها طقس مستقر على معظم المناطق لأول مرة لقطات مذهلة لكوكب الأرض بزاوية 360 درجة تعادل مثير يحسم مباراة إنتر ميلان وبنفيكا
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.