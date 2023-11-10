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ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وصول الطائرة السعودية الثانية بمساعدات 35 طنًّا لإغاثة المتضررين في غزة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
وصول الطائرة السعودية الثانية بمساعدات 35 طنًّا لإغاثة المتضررين في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًّا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دور السعودية التاريخي

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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