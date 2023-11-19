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ضمن 20 سيارة تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة

وصول سيارتي إسعاف على متن الطائرة الإغاثية السعودية الـ13

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
وصول سيارتي إسعاف على متن الطائرة الإغاثية السعودية الـ13
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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