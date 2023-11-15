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كان في استقبالهم نائب أمير الرياض

وصول وفود دول الكاريكوم لعقد القمة السعودية

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
وصول وفود دول الكاريكوم لعقد القمة السعودية
المواطن - واس

وصلت وفود دول الكاريكوم إلى الرياض اليوم الأربعاء، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وصول وفود دول الكاريكوم

ووصلت إلى الرياض، اليوم، الأمين العام لمنظمة مجموعة الكاريبي السيدة كارلا ان بارنيت، والوفد المرافق لها، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

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وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كما وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف أحمد بن صالح الشهري، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس وزراء غرينادا

ووصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف فيصل بن سعود القبابنة، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

كذلك وصلت إلى الرياض، اليوم، دولة السيدة ميا أمور موتلي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس، والوفد المرافق لها، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف حسين سلامة الدخيل الله، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وصل إلى الرياض، اليوم، دولة الدكتور رالف إي غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فينسنت والغرينادين، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف شعلان بن عجل، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس وزراء سانت لوسيا

ووصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد فيليب جاي بيير رئيس وزراء دولة سانت لوسيا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف محمد بن عبدالكريم العنزي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
كما وصل إلى الرياض، اليوم، دولة السيد جاستون الفينسو براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف نافع بن زايد الشيباني، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ووصل إلى الرياض، اليوم، دولة الدكتور تيرانس درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفس، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى سانت كيتس ونيفس، عبدالله السحيباني، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس جمهورية غويانا

كما وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف سعود بن مضحي العنزي، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

رئيس سورينام

كذلك وصل إلى الرياض، اليوم، فخامة الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية ودول الكاريكوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه رئيس بعثة الشرف منصور بن طلق المطيري، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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