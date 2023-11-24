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على متن طائرتي الإغاثة 17 و18

وصول 4 سيارات إسعاف سعودية إلى مطار العريش

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
وصول 4 سيارات إسعاف سعودية إلى مطار العريش
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

 

سيارات الإسعاف

كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

 

المساعدات السعودية

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الجدير بالذكر أنه تم في الأيام القليلة الماضية إرسال طائرتين إغاثيتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع تحملان على متنهما 4 سيارات إسعاف.

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