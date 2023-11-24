وصول 4 سيارات إسعاف سعودية إلى مطار العريش

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
فيديو | وصول طائرة المساعدات السعودية الـ 17 إلى مطار العريش لإغاثة متضرري #غزة وهي ضمن القوات الجوية السعودية وعلى متنها سيارات إسعاف#الإخبارية pic.twitter.com/nq7JPnpkS4قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023
كما وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها سيارتي إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
فيديو | وصول سيارات إسعاف إلى مطار العريش لدعم متضرري #غزة على متن طائرة المساعدات السعودية الـ 17 التابعة للقوات الجوية السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/CnxotJYabz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الجدير بالذكر أنه تم في الأيام القليلة الماضية إرسال طائرتين إغاثيتين بالتنسيق مع وزارة الدفاع تحملان على متنهما 4 سيارات إسعاف.