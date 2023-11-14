وصول 4 شاحنات سعودية إلى غزة

وصلت إلى غزة 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية سيتم توزيعها على المستحقين والمتضررين من القصف الإسرائيلي على القطاع.

الشاحنات الإغاثية

وتعد هذه الشاحنات الإغاثية ضمن سلسلة القافلات المنطلقة من العريش في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وتعد هذه المساعدات امتداداً لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مغادرة الطائرة السادسة

وفي وقت سابق غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.