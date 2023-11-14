Icon

وصول 4 شاحنات سعودية إلى غزة Icon أسعار النفط ترتفع مدعومة بتصريحات أوبك Icon مغادرة الطائرة السعودية السادسة لإغاثة غزة Icon شاب يوثق بقايا كشتة .. أطعمة وخضراوات وأطباق وسفر Icon 3 إنذارات من الأرصاد لأهالي الحدود الشمالية Icon مساند : السجل الزراعي شرط نقل الكفالة Icon أمطار الفجر تزين صباح الجوف Icon أسعار الذهب في السعودية تعاود رحلة الصعود Icon اللقطات الأولى لـ كوكايين البيت الأبيض Icon تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محملة بمواد إغاثية وإعاشية

وصول 4 شاحنات سعودية إلى غزة

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وصول 4 شاحنات سعودية إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى غزة 4 شاحنات سعودية محملة بمواد إغاثية وإعاشية سيتم توزيعها على المستحقين والمتضررين من القصف الإسرائيلي على القطاع.

الشاحنات الإغاثية

وتعد هذه الشاحنات الإغاثية ضمن سلسلة القافلات المنطلقة من العريش في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

قد يهمّك أيضاً
سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان

سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان

نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند

نيوكاسل يخسر في الأراضي الألمانية بثنائية من دورتموند

وتعد هذه المساعدات امتداداً لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

مغادرة الطائرة السادسة

وفي وقت سابق غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مجموعة Serco
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة Serco

وظائف
نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز بكل بطولة
آخر الاخبار

نونو سانتو: قراراتي لصالح الفريق وهدفنا الفوز...

آخر الاخبار
لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال
الرياضة

لوكاكو وأوسيمين يعترفان بندمهما بسبب الهلال

الرياضة
بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم
الرياضة

بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني...

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري
السعودية اليوم

وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره...

السعودية اليوم
طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير الجدل
الرياضة

طلب رونالدو بتغيير حكم مباراة الاتفاق يثير...

الرياضة
الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات
صحة وطب‎

الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

صحة وطب‎