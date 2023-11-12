وظائف أكاديمية شاغرة بـ جامعة نجران

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أعلنت جامعة نجران، عن وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة “أستاذ مساعد”، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ.
– أمن المعلومات (نساء).
– أمن البرمجيات (نساء).
– أمن الشبكات (نساء).
– العقاقير (نساء).
– الكيمياء الصيدلية (نساء).
– تمريض باطني وجراحي (للجنسين).
– تمريض الأطفال (للجنسين).
– تمريض صحة عامة وصحة مجتمع (نساء).
– تمريض الأمومة (نساء).
– عمارة (نساء).
– تصميم داخلي (نساء).
– إصلاح الأسنان (نساء).
– الاستعاضة السنية (نساء).
– صحة أسنان المجتمع (نساء).
– طب الفم (نساء).
– العلاج الطبيعي العلوم الأساسية (نساء).
– العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها (نساء).
– العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العظمي وجراحتها (نساء).
– العلاج الطبيعي [أمراض الباطنة للمسنين (نساء).
متاح حاليا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.
يمكن التقديم على وظائف جامعة نجران من خلال الرابط التالي “ اضغط هنا“.