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وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية ( لرتبة أستاذ مساعد ) فما فوق في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.

التقديم على وظائف جامعة المجمعة

ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف بالتقديم على البوابة الإلكترونية للتوظيف، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 / 5 / 1445هـ الموافق 29 / 11 / 2023م وحتى تاريخ 23 / 5 / 1445هـ الموافق 07 / 12 / 2023م .

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الترشيح النهائي

وأكدت الجامعة على أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً ، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية ، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم ، وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات .

وقالت الجامعة إنه للاطلاع على شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية اضغط هنا 

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