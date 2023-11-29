وظائف أكاديمية في جامعة المجمعة هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 حساب المواطن : التسجيل كتابع حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية إيداع الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد غدًا أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ23 تصل مطار العريش صندوق الاستثمارات يوقع اتفاقاً للاستحواذ على 10% في مطار هيثرو بقيادة المملكة.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل نيويورك الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تغادر مطار الملك خالد
أعلنت جامعة المجمعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية ( لرتبة أستاذ مساعد ) فما فوق في عدد من التخصصات على نظام العقود وفق الشروط المحددة.
ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف بالتقديم على البوابة الإلكترونية للتوظيف، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 / 5 / 1445هـ الموافق 29 / 11 / 2023م وحتى تاريخ 23 / 5 / 1445هـ الموافق 07 / 12 / 2023م .
وأكدت الجامعة على أن التقديم على الوظائف لا يعتبر ترشيح نهائياً ، كما أن الترشيح النهائي يتم بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية ، وتتم متابعة الطلب من خلال النظام الإلكتروني للتقديم ، وسيتم الترشيح للتخصصات المتاحة للتقديم وفق احتياج الكليات .
وقالت الجامعة إنه للاطلاع على شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية اضغط هنا