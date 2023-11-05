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وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف تخطيط التوريد والمواد (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– موظف موارد بشرية/ المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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