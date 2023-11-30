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وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير الضرائب الدولية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

– خبير السياسات والرقابة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– محلل رئيسي الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مدير قسم التسعير التحويلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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