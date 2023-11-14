وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

6 طرق لـ التحكم بالسكري والوقاية من مضاعفاته وظائف إدارية وفنية شاغرة في العليان القابضة وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 3 مدن آرسنال يُنافس نيوكاسل على ضم روبن نيفيز 90 % من الأطفال السعوديين يستخدمون الإنترنت نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي أشهر خبراء الأمن السيبراني يشاركون في الحدث التكنولوجي الأضخم Black Hat بالرياض الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة باكستان
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق الاتصالات والتسويق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الصحافة).
– رئيس الخزانة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير المشتريات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)