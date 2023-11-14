وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الاتصالات والتسويق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، الصحافة).

– رئيس الخزانة (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المشتريات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)