أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي ارتفاع تسجيل عقود الزواج في السعودية وانخفاض حالات الطلاق وظائف شاغرة في شركة الاتصالات وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الشرقية، والرياض، والمنطقة الغربية، وعرعر.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل مبيعات/ البيع بالجملة.
– ممثل مبيعات/ صالة العرض (عدد 3 وظائف).
– ممثل مبيعات/ مبيعات المشروع.
– مساعد مدير/ صالة العرض.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)