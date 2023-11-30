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وظائف إدارية شاغرة في الرقيب التجارية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الرقيب التجارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد محلل المخزون.

– مساعد القانونية والامتثال.

– مراجع داخلي أول.

– مسؤول المشتريات.

– محلل أعمال/ التجارة الإلكترونية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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