وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد أول/ العلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد مدير/ التحصيل والاسترداد: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)