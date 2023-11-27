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وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة ومشاريعها لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول مشروع سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، إدارة المشاريع).

– أخصائي أول المشتريات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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