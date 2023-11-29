وظائف إدارية شاغرة في شركة تحكم

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة المشاريع)، أو ما يعادلها.
– محلل أول تطوير الأعمال (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– مسؤول عمليات الشراكات الحكومية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)