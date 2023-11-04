وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الإستراتيجية والتحول.

– مستشار/ الخدمات الاستشارية للأفراد.

– تنفيذي المعدات الرأسمالية.

– مدير أول استشارات التكنولوجيا.

– مشرف عمليات التوظيف.

– أخصائي تسويق.

– مستشار أول/ الامتثال العالمي والتقارير.

– مدير التدقيق الخارجي.

– تنفيذي المعاملات المالية.

– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.

– مترجم أول.

– مستشار أول إدارة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)