وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال علامات تجارية سعودية أبدعتها أنامل ذوي الإعاقة تشق طريقها بمهرجان الوليمة “جمران” يحقق أفضل زمن في مسابقة الملواح بمهرجان الصقور قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع وزير الدفاع اليمني وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي
أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير العقود والمشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة عقود البائعين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)