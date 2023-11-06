وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).
– مساعد/ حسابات المدفوعات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)