وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون.
– مساعد أول/ الشؤون المالية والمحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك الإسلامي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)